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Haluk Levent, AHBAP'ın yaptığı harcamayı açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın yaptığı harcamayı açıkladı
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AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Ahbap'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini vurguladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşıma, derneği denetleyecek olan Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) 6 Şubat 2023- 28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapacağını belirten Levent, şu ifadelere yer verdi:

"Ahbaplar şu ana kadar 504 milyon TL harcama yapmış. TÜRMOB ile yapılan faaliyetlerle ilgili öncelikle 06.02.2023-28.02.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait Özel Amaçlı Güvence Denetimi yapılacak, daha sonra da bu denetimlerini 3 aylık dönemler itibariyle gerçekleştirecek. Bu 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'si AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendi. Çok daha detaylı bilgileri faturasına kadar 28 Şubat tarihinde sitemize yükleyeceğiz."

Etiketler ahbap haluk levent harcama bağış yardım
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