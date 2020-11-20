Hardarpaşa Garı müze olacak

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelerde Haydarpaşa Garı ile ilgili açıklama yaptı.

Demir yollarını ülke geneline yaymak için çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına hız verdiklerini, yeni çekilen araçları yerli ve milli olarak ürettiklerini kaydetti.

İstanbul'da 251 kilometre yapımı devam eden metro hattı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan söz konusu hatların, İstanbul'u örümcek ağı gibi donattığını söyledi.

Bugün için İstanbul'da 1 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra ne yapılacağının belli olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul için bir şeyler yapmak isteyenler, belediyenin raflarındaki dosyaları aşağı indirmeleri yeterlidir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nın kullanılmaması dolayısıyla gelen şikayeti anımsatarak, şöyle devam etti:

"Haydarpaşa Garı, eski Türkiye'de kaldı. Yeni Türkiye'de Marmaray var. Marmaray'a Sirkeci'den Kadıköy'e, Ayrılıkçeşme'ye 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Ayrılıkçeşme'den Kadıköy Kartal hattına binip Pendik Tavşantepe'ye kadar gidebiliyorsunuz. Pendik Tavşantepe'den önümüzdeki yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar ulaşabileceksiniz. Hardarpaşa Garı'nda arkeolojik kazılar, Kurul denetiminde devam ediyor. Arkeolojik kazıların bitmesiyle burayı İstanbul'un hizmetine müze olarak sunacağız."

Karaismailoğlu, bölgede Kazlıçeşme-Sirkeci arasında düşük kapasiteli toplu taşıma aracıyla bu hattın kullanımını vatandaşın kullanımına açılacağını söyledi.