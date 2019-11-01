  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Kasım 2019 18:10

Harf Devrimi'nin yıl dönümünde AK Partili vekil tepki çekti

Harf devriminin yıl dönümünde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’dan dikkat çeken mesaj geldi. Paylaşım tepkilere neden oldu.

Harf Devrimi'nin yıl dönümünde AK Partili vekil tepki çekti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 harften oluşan yeni Türk alfabesini 1 Kasım 1928'de 1353 Sayılı Yasayla kabul etti.

1 Kasım 1928 tarihinde Latin alfabesine dayalı yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928'de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, yurdun çeşitli yerlerinde Millet Mektepleri açılarak halka yeni harflerle okuma yazma öğretildi. Kısa zamanda halkın okuma yazma düzeyi arttırıldı.

Harf devriminin yıl dönümünde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’dan dikkat çeken mesaj geldi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Cemil Meriç’in harf devrimini hedef alan sözlerini “Kamus (dil) bir milletin namusudur. 'Kamus'a dokunan el Namus'a dokundu'. Cemil Meriç” mesajıyla paylaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , paylaşım , harf devrimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM