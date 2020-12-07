Hasan Mezarcı öldüğü iddialarına ''Mesihler ölmez'' diye yanıt verdi

Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, öldüğü yönündeki iddialara Hakan Aygün'ün YouTube kanalında "Mesihler ölmez" diyerek yanıt verdi.

"Mesih" olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı, katıldığı yayında, "Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, 'Hasan Mezarcı öldü' diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum" açıklamasını yaptı.

"Cezaevinde hiç hasta olmadım"

Mezarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben cezaevinde hiç hasta olmadım. Revire bile gitmedim, asprin bile kullanmadım. Benimle ilgili dil algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Halk 'Hasan Mezarcı'nın mesih olmasına inanmasın' Korkuyorlar. Deli algısı oluşturarak, halkın buna inanmasını önleyelim diyorlar."

