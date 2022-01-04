Hasta Yatakları Kiralanabilir Mi?

Hastane yatağı kiralamak için çeşitli şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, hastanın kısa süreli tedaviye ihtiyacı vardır.

Bu süre ortalama 45 ay olarak belirlendi. Bu süre içinde hasta yakınları aylık kira ödüyor.Kısa süreli kullanım için gereksiz edinim maliyetlerinin önüne geçen hastane yataklarının kiralanması, hem hasta hem de hasta yakınları için süreci çok daha rahat ve kolay hale getiriyor.

Hastanızın yatak ihtiyacına yönelik bu ayrıcalıklı hizmetlerden en uygun fiyata yararlanma fırsatını kaçırmayın. Hasta yatağı ise hasta bakımını daha kolaylaştıran boya kiloya uygun ayarlanabilir yataklar sayesinde hasta bakımı daha kolay hale gelir. Sırt üstü yatan, sürekli ayak boyunu değiştirmek zorunda kalan ve ağır hasta olan hastaların hepsinin bir bakıcıya ihtiyacı vardır. Hasta bezi değiştirmek, yatak değiştirmek ve yatan hastaları beslemek bakıcılar için zor olabilir. Bu zor işi kolaylaştıran en önemli unsur ise hasta yatağı seçeneğidir. Bu hasta yatağı başlık ve ayaklıkları özel olarak ayarlanmıştır.

Elektrik ve kontrol seçenekleri ile bu ayarlamalar çok kolaydır. Hasta başının ve ayaklarının yüksekliğini kendisi ayarlayabilir. Bel ve sırt ağrılarını önlemek için bu kategoride havalı yatak seçenekleri tercih edilmektedir.

Hasta Yatağı

Hasta yatağı, ürününün hareketli olması hareket etmeyi kolaylaştırır. Pencere kenarına gitmek isteyen hastalar için hasta karyolası kullanımı oldukça kolaydır. Buna uygun olarak hasta yatağı modelleri de farklı özellikleri nedeniyle hasta yatağı, hastalık sürecini daha konforlu hale getirmekten sorumludur.

Çoğu kişi tarafından sıklıkla tercih edilen motorlu hasta yatağı modelleri genellikle hareket bozukluğu olan hastalar için uygundur. Altta bulunan motor, yatağın farklı pozisyonlara hareket ettirilmesini sağlar. Ayrıca manuel hasta yatağı modellerini elektrikli olanlardan daha ucuzdur. Bu yataklar genellikle hastaya tek kişi baktığında tercih edilir. Yataktaki her şey bir kişi tarafından kontrol edilir. Aynı zamanda hava yatağının tipi de basınç ülseri gelişiminin önlenmesinde önemli rol oynar.

Yatak borusu, hastanın vücuduna hava sağlamak için sürekli genişler ve daralır. Hasta bunun farkında olmasa bile daha rahat bir klinik tablo için önemli bir kriterdir. Sürekli yatan hastalar havalı yatak sayesinde çeşitli ağrılardan, ağrılardan ve bası yaralarından kurtulabilmektedir. Bunun dışında en çok tercih edilen bir diğer yatak tipi ise tuvaletli hasta yatağı olarak bilinmektedir. Bu yatak aynı zamanda hastaların tuvalet ihtiyaçlarını başkalarına ihtiyaç duymadan karşılayabilmelerini sağlar. Hastalar yatak içerisine kurulan tuvalet sistemi sayesinde bu ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilirler. Tüm hastaların farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu yataklar, hastalık sürecini basitleştirirken, iyileşmek isteyenlerin de sürecini hızlandırır.

Teknolojik Hasta Yatağı

Tedavi süreci her zaman önemli birsüreçtir. Bazı hastalar yatarak tedavi gerektirir. Bunun için özel olarak geliştirilmiş bir yatak modeli bulunmaktadır. Bu yataklara yatak denir. Hasta yatakları tedavi sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu ürünler de bizim tarafımızdan yapılmıştır.

Hastane yatağına ihtiyaç duyanlar için teknik olarak tasarlanmış bir model sunuyoruz. Hasta yataklarımız kullanışlı ve konforlu olduğu için oldukça popülerdir. Bu yatakları tasarlarken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri de hastanın tedavi sürecinde iyi olmasıdır. Farklı özelliklere sahip tüm yatak modelleri hasta için faydalıdır.

Anti Bakteriyel Fonksiyonlu Bakımı Kolay Yatak Modeli

Hasta karyolalarımız birçok özelliği ile oldukça kullanışlıdır. Bu özelliklerden biri de yatağın antibakteriyel olmasıdır. Sunduğumuz antibakteriyel yatak modeli hijyenik özelliğinden dolayı hastalar için idealdir. Yatarak bakıma muhtaç hastalar, hijyenik ve sağlıklı yatak modelimiz ile kendilerini daha rahat hissederler.

İmalatını yaptığımız hasta yatağı modellerinin temizliği kolaydır. Bu sayede yatak hızlı bir şekilde temizlenebilir ve tamamen hijyenik hale getirilebilir. Aynı zamanda yıkanabilir yatak modeli ile oldukça kullanışlı bir ürün sunuyoruz. Hastaya özel geliştirilen yatak modeli tedavi sürecinde oldukça kullanışlı ve etkilidir.

Havalı Hasta Yatağı

Hasta yataklarının farklı modelleri bulunmaktadır. Bu modellerden biri de havalı yatak modelidir. Bu yatak modelleri de hizmetimizin bir parçası olarak kullanılabilir. Havalı hastane yatakları konfor ile karakterizedir. Yatarak tedavi ihtiyacı olan hastaların karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de bası yaralarıdır.

Hava yataklarımız, basınç ülserlerinin etkilerini önemli ölçüde azaltır. Havalı yatağımız; hastanın boyun, omuz, dirsek, topuk gibi bölgelerine masaj yaparak akupunktur noktası oluşumunu engeller. Bu nedenle şişme yataklarımız tedavi sürecindeki çok önemli konuların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Hava yatakları her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Hasta Yatağı Kiralama Fiyatları

Kullanılan malzeme ve ekipmanlara ve yatağın modeline göre değişmektedir. Hasta yatağı fiyatları özellikle ithal modeller için kur dalgalanmalarından etkilenebilir. İster evde ister hastanede olun, motor sayısı, uzaktan kumanda ve silah muhafazaları, ABS kafaları, asansörler gibi birçok faktör fiyatı etkiler. Gerekirse kısa süreli hastane yatağı kiralayabilirsiniz. Bu nedenle hasta yatağı kiralama fiyatları konfora göre daha önemli hale gelir.

Hastane Yatağı Güvenliği

Hasta yatağı, birçok işlevi elektrikle gerçekleştiren özel olarak üretilmiş bir üründür. Bu nedenle düzenli aralıklarla özel dikkat gerektiren ürünlerdir. Bu nedenle karmaşık yapılarla üretilen bu ürünlerin teslimat ve kurulum aşamaları da önemlidir. Hastanın ruh sağlığı, rahatlığı ve rahatlığı çok önemlidir. Bu ürünler garanti kapsamında olup bakım ve onarımlarının yapılması hastanın rahatsızlık duymaması açısından önemlidir.

IV direkleri, piller vb. dikkatli kullanılmalıdır. Kurulumu ve teslimatı diğer cihazlarla birlikte tamamlanmış olmalıdır. Hem rulman hem de yedek parçaları belirli bir zamanda garanti kapsamında olmalıdır. İşleme sürecini konforlu hale getirmek için yüksek kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.

Hasta Yatağı Seçimi

Hasta yatağı seçimi hastanın tedavi süreci için önemlidir. Doğru yatak seçiminde tedavi ve iyileşme sürecini daha hızlı ve konforlu hale getirmek için önemlidir ve hasta için doğru yatağı bulmak için hastanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Örneğin sabahları nasıl düşürülmesi gerektiği, hemşirelik personelinin esnekliği gibi özellikler için önceden incelenmeli ve hesaplanmalıdır. Ne kadar sürdüğü önemlidir.

Uzun vadeli veya kısa vadeli olmasına bağlı olarak kiralanabilir veya satılabilir. Bazı yataklar tıbbi ve cerrahi kullanım içindir. Bu yataklar evde bakım için uygundur. Ancak kısa vadede daha az fonksiyonel hasta yatakları tercih edilebilir. Hastane yatakları hastaların, özellikle de fazla kilolu olanların ağırlığına dayanabilmelidir.

Havalı model bu duruma uygundur. Gün içinde yatakta ne kadar zaman geçirdiği de önemlidir. 15 saatten fazla zaman harcarsanız, elektrikli yatak öneririz. Manuel veya yarı elektrikli yataklar kısa süreli kullanıma uygundur ve daha az dayanıklıdır. Hastane yatak şilteleri de sürekli kullanıma uygun olmalıdır. Yatak yarası riskini en aza indirmek önemlidir. Hastanın yatağının hareketliliği de önemlidir. Hastanın yatıp kalkabilmesi önemlidir. Alçak bir yataktan kalkmak özellikle kolaydır. Dik oturmak da önemli bir kriterdir.