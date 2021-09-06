Hastanelerde şimdi de PCR kuyruğu

Şehirlerarası seyahat, konser, sinema gibi etkinlikler için PCR testi zorunluluğu uygulaması başlarken aşısız olan birçok kişinin test yaptırmak istemesi nedeniyle hastanelerde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede aşı olmayan kişilerin şehirlerarası seyahat, konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlara girişlerinde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bugünden itibaren başladı.

Bu kapsamda bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen aşı olmayan birçok kişi de hastanelere giderek test yaptırmaya başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelen aşısız kişiler, sosyal alanlara girebilmek için testlerini verdi. Belirli sürelere göre yenilenmesi gereken testler için zaman zaman yoğunluğun oluştuğu hastanede, aşısız olanlardan bazıları ‘testin zorunlu olmaması gerektiğini’ savundu.

“AŞI YAPTIRMAK, TEST YAPTIRMAKTAN KOLAY”

Yurttaşların pandemiye karşı aşılarını olması gerektiğini ve zorunluluğun ardından PCR testlerinde önümüzdeki günlerde de artış beklendiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, İHA’ya yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“PCR testine zorunluluk geldikten sonra burada bir artış bekliyoruz. Özellikle Milli Eğitim camiasına ve servis şoförlerine mutlaka aşılarını yaptırmalarını söylüyoruz. Haftada 2 gün PCR yaptırmaktansa aşı yaptırmak daha kolay. Hem toplum sağlığına katkı sağlamış oluruz hem de aşılarla birlikte yeni mutantların oluşumu engelleniyor. İşyerlerinden gelenler var, servis şoförleri, öğretmenler var. Lütfen aşılarımıza gelelim, haftada 2 gün PCR testi vermek yorucudur. Hem bunun için biz zaman ayırmanız gerekiyor hem de uygunluk gerekiyor. Bu zor bir işlem bunun yerine hem kendi ve ailelerini koruyabilecekleri aşının yapılması her zaman daha iyidir. Yurt dışı uçuşlarda PCR testi zorunluydu, şu an şehir içleri ve şehirlerarası ulaşımlarda da PCR durumları oluştuğu için bir artış var. Aşısız gezmek başlı başına bir risk. Bu son 4. Dalga aşısızların pandemisinde biraz daha dikkatli olmak lazım.”