Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 10 asker yaralı
Hatay'da askeri araç ve TIR'ın çarpıştığı kazada, 10 asker hafif şekilde yaralandı.
Hatay'da askeri aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.
Askeri araç, Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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