  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 10 asker yaralı

Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 10 asker yaralı

Hatay'da askeri araç kaza yaptı: 10 asker yaralı
Güncelleme:

Hatay'da askeri araç ve TIR'ın çarpıştığı kazada, 10 asker hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da askeri aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 10 asker yaralandı.

Askeri araç, Dörtyol'dan İskenderun istikametine seyreden H.Ç. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 10 askeri personel hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler asker yaralanma hatay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Covid-19'un kökünü kurutacak keşif!
Dolar 27 TL'yi aştı! Euro ve altın geriledi !
Yeniden Refah'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
İstanbul'da polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü
Aşırı sıcaklar bir ilimizde mesai saatlerini değiştirdi
CHP seçmeninin en çok güvendiği isimler anketi açıklandı
Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit
Memur ve emeklilerin zam pazarlığı başladı! İşte memur sendikalarının zam talebi
Hırsızlık şüphelisi kadını saçından tutup dövdü
Al sana barınma krizi: 95 yaşında İstanbul'da sokakta kaldı!