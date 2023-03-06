Hatay'da korkutan deprem
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.
Saat 14.02'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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