  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da korkutan deprem!

Hatay'da korkutan deprem!

Hatay'da korkutan deprem!
Güncelleme:

AFAD, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.24'te gerçekleşen depremin 9.19 km derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler deprem hatay hatayda deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat! En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat! Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı Kahramanmaraş'ta baltalı dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü Kahramanmaraş'ta baltalı dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı SGK uzmanı Özgür Erdursun zamlı emekli maaşlarını açıkladı İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ? İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ? Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek? Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor Yeni tehlikenin adı JN.1! Koronavirüsün yeni varyantı tehlike saçıyor Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu TCMB yılın son faiz kararını açıkladı TCMB yılın son faiz kararını açıkladı