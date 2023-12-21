Hatay'da korkutan deprem!
AFAD, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 21.24'te gerçekleşen depremin 9.19 km derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-12-21
Saat:21:24:33 TSİ
Enlem:36.33083 N
Boylam:36.15306 E
Derinlik:9.19 km
Detay:https://t.co/GCNL9FXE7E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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