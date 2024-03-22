Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı!
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Samandağ'da seçim çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bir saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Samandağ'da seçim çalışmalarını yürüten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı girişiminde bulunuldu. Savaş'ın halka seslendiği sırada sahneye atlayan biri, Savaş'ı sahneden aşağı iterken, olay sonrası güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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