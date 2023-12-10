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Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken facia anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor. Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler hatay deprem görüntü
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