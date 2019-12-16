  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2019 20:38

Hayvan iskeleti su samuruna ait çıktı !

Trabzon DOğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Beşikdüzü ilçesinde bulunan hayvan iskeletini incelemer sonucu su samuru olduğu bildirildi.

Hayvan iskeleti su samuruna ait çıktı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan  yazılı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine ilçenin Şahmelik Mahallesi'ne  giden ekiplerin, hayvan iskeletine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan iskeletinde ve mahallinde, veteriner hekimimiz beraberinde  yapılan inceleme sonucunda yaklaşık iki yıllık olduğu, muhtemelen başka bir  hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte  anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su  kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda  4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu (uzman hoca ve veterinerle birlikte)  kanaatine varılmıştır."

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trabzon , su samuru , hayvan iskeleti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM