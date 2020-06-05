HDP'li milletvekillerine polis müdahalesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parlamento Grbu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla Meclis'te açıklama yaptı.

HDP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri, yapılan açıklamanın ardından Kızılay'da bulunan Güvenpark’a doğru yürüyüşe geçti.

"Darbe var" dövizleri taşıyan HDP'li vekiller, “Darbeci AKP” sloganlarını attı.

Atatürk Bulvarı üzerinde, Güvenpark'a yaklaşıldığı noktada, kurulan polis barikatı önüne gelen HDP'li vekillere polis müdahalede bulundu.

NE OLMUŞTU?

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürülmüştü.

Vekillikleri düşürülen üç isim dün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Kararın ardından açıklama yapan Enis Berberoğlu, "TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi kararlaştırıldı. Kalan 18 aylık cezam için teslim olacağım. Bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı. Çünkü Türkiye'de demokrasi koşullarında düzelme yok. Bana da isabet edecek demokrasi piyangosu beklemek olmazdı. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi demokrasi için bedel ödenecekse önce CHP'liler öder" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Leyla Güven ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık. Biz siyaset zemini olarak parlamentoyu görmüyoruz, siyaset yaşamın her alanında var" diye konuşmuştu.

