Hekimler, Katar’da ve Dubai’de doktorluk için birbiriyle yarışıyor

Dubai’de doktor olmak isteyen yüzlerce hekim, denklik alarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde doktor olarak çalışmak istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede çalışmak isteyen yabancı doktorlar için bir lisans olanağı sunuyor. Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin denklik başvurularına izin veren BAE devleti, akreditasyon başvurusunu kabul etmek için bir takım işlemleri şart koşuyor.

Türk girişimciler tarafından kurulan Dubai’de Doktorluk Danışmanlık Ajansı’nın Türkiye koordinatörü Taha Yılmaz, denklik işlemlerinin hassas olduğunu, birçok doktorun bu işlemleri yaparken yanlış ya da eksik yaptığını, bu nedenle başvuruların reddedildiğini söyledi. Taha Yılmaz, Türkiye’deki doktorların www.dubaidedoktorluk.com internet sitesindeki bilgileri okuyarak denklik için yeterli olup olmadıklarını anlayabileceğini belirtirken şu konuların altını çizdi:

“Dubai’de, Abudhabi’de ve Sharjah’ta doktor olmak isteyen Türk doktorlar için Türkçe konuşan ve Türkiye’deki işlemleri bilen insanların olması büyük bir şans. Çünkü Türkiye’deki kurumların işleyiş şekli çok farklı. Mesela Dubai Sağlık Otoritesi tarafından talep edilen lisans belgesinin Türkiye’deki hekimker tarafından tıp diploması sanılması bile başlı başına hata sebebi. Belgelerin nereden ve ne şekilde alınacağı, hangi işlemlerden geçeceği, hangi sorunun hangi tekniklerle aşılacağı gerçekten de uzmanlık gerektiren bir işleyiş. Bu işleyiş, USMLE ve PLAB testleri gibi çok bilinen bir süreçten oluşmuyor. Körfez ülkelerinde şartlar çok değişken. Örneğin bizimle birlikte çalışan bir ortopedi uzmanı doktorumuz bizimle birlikte bu işlemleri gerçekleştirip lisans alırken, bu doktorumuzun iki arkadaşları bireysel olarak işlemlerini yapmaya karar verdi ve maalesef ikisi de reddedildi. Kesinlikle işlemler basite alınmamalı.”

Dubai’de hekimlik için lisans almak isteyenlerin mutlaka belgelerini doğru kurumlardan, doğru ifadelerle alması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, bu belgelerin çeviri ve noter onayı dahil yapılması gereken daha bir çok işleme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hem Türkiye’de hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan bu işlemlerin ardından doğrulama işlemlerinin başlatılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, belgelerin sadece çeviri yapılarak sisteme yüklenmesinin işe başlama süresinde her şeyin sil baştan başlamasına neden olacağını kaydetti.

KATAR DOKTORLUK DA HEKİMLERİN RADARINDA

Birleşik Arap Emirlikleri gibi Katar’da denklik almak isteyenlere de profesyonel destek verdiklerini kaydeden Yılmaz, Katar’daki işlemlerin de Katar özelinde farklı olduğuna işaret ediyor. Taha Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Körfez’deki en çok ilgi gören ülkenin Katar olduğunu belirtiyor.