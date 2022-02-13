Hırsızlıkla suçlanıp işten atıldığı iddia edilen Migros işçisiyle ilgili açıklama

Migros'un Merter'deki bir şubesinde çalışan ve çöpe atılan çürük sebzeleri alınca hırsızlık suçlamasıyla işten çıkarıldığı söylenen işçinin, ikinci bir mektup yazdığı iddia edilmişti. Migros bu iddiaları yalanladı.

İstanbul Esenyurt’taki deposunda, düşük maaş zammına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son veren Migros, önceki gün Merter'deki şubesinde çalışan bir emekçinin 'hırsızlık' suçlamasıyla işten atıldığı iddiasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre Migros’un Merter’deki bir şubesinde çalışan işçi, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca işveren tarafından hırsızlık suçlamasıyla savunması alındı. DİSK Tekstil’in Merter Şubesi’nden savunma konusunda destek alan işçinin yazdığı savunma ise sosyal medyada gündem oldu.

Migros, çöpteki çürük sebzeleri alan işçiyi ‘hırsızlık’ suçlamasıyla işten attı: ‘Hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim!’

İşçi savunmasında, “Asgari ücret alıyorum. Bu maaşla geçinmem mümkün olmadığı için çürük malzemelerden seçerek eve götürmek istedim. Hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim” ifadelerine yer vermişti.

İKİ ŞİRKET İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Şirket, bugün yaptığı açıklamayla işçinin, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca hırsızlık suçlamasıyla işten atıldığı iddialarını reddetti.

Taşeron şirket US Grup'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayı Migros da paylaştı.

Açıklamada bahsi geçen işçinin Merter'deki şubede çalışmaya devam ettiği belirtilerek, işçinin el yazısı olduğu öne sürülen ikinci bir mektup yayınlandı.

“PAYLAŞIM KENDİ İRADESİ DIŞINDA YAPILDI”

US Grup, işçiye ait olduğu iddia edilen ikinci mektubu şu ifadelerle paylaştı:

“Sosyal medyada bir çalışanımızla ilgili yapılan paylaşımlar asılsızdır. Kendisi de iradesi dışında yapılan bu paylaşımlardan son derece rahatsız olmuştur. Çalışanımızın kendi el yazısı ile gerçek beyanını kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

MİGROS: ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bu tweeti alıntılayan Migros ise kendi açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün yayılmaya uğraşılan asılsız haberler de bir kez daha göstermiştir ki, Migros maksatlı olarak kötü niyetli bir sürecin tarafı yapılmaya çalışılmaktadır. Us Grup tarafından olay titizlikle incelenmiş ve ekli açıklama yapılmıştır. Bahsi geçen çalışan, temizlik elemanı olarak Merter mağazamızda çalışmaya devam etmekte olup, daha önce kendisi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamen başkaları tarafından yönlendirilerek yazıldığını, paylaşımların kendi iradesi dışında yapıldığını ifade etmiştir.”