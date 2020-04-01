Hülya Koçyiğit'in damadı o davayı kaybetti !

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’a verilen Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesini iptal eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e açılan davada mahkeme kararını verdi. Bugün Twitter üzerinden bir açıklama yapan Böcek, "Alkoçlar bize açtığı davayı kaybetmiştir. Mahkeme de ranta dur demiştir" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel döneminde Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a verilen Konyaaltı sahili işletme ihalesini iptal eden Muhittin Böcek'e açılan davada mahkeme Alkoçlar'ı haksız buldu.

YÜRÜTME DURDURULMUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, eski AK Partili başkan Menderes Türel döneminde Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına (ALSE) verilen Konyaaltı Sahil Projesi İşletme İhalesini 20 Ocak 2020'de tek taraflı olarak iptal etmişti.

Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı (ALSE) ise konuyu mahkemeye taşımış, İdare Mahkeme, başvuru üzerine yaptığı inceleme sonunda 31 Ocak 2020'de yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

“MAHKEME DE RANTA DUR DEMİŞTİR”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Alkoçlar bize açtığı davayı kaybetmiştir” dedi.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Sevgili hemşehrilerim, 26 yıllık siyasi hayatım boyunca sizleri hiç yanıltmadım. Sizlerin hakkını kimseye yedirmedim. Ranta kurban edilen Konyaaltı Sahil davası sonuçlanmıştır.

*Alkoçlar bize açtığı davayı kaybetmiştir. Mahkeme de ranta dur demiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.