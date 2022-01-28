Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenazesinde dikkat çeken sözler

Fatma Girik'in cenaze törenine katılan Hülya Koçyiğit'in sözleri tartışma yarattı. İktidara yakınlığıyla bilinen Koçyiğit, ''Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak'' dedi.

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören, ardından saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda da bir tören düzenlendi. Anma töreni sonrası Girik'in cenazesi Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik'in naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok sanatçı, siyasetçi ve sevenleri katıldı.

"BİZ CUMHURİYET KADINLARIYDIK"

Yakın arkadaşına veda ederken gözyaşlarını tutamayan Hülya Koçyiğit, "Acımız çok taze, çok büyük. Ben de gerçekten çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzelim gözler… Girdiği ortama hemen sıcaklık getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk Sineması denince hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini... Ama filmleri ile kendi tarzını yarattı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak." diye konuştu.