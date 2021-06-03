  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. IBAN paylaşıp, üniversitede seccade kampanyası başlattılar

IBAN paylaşıp, üniversitede seccade kampanyası başlattılar

IBAN paylaşıp, üniversitede seccade kampanyası başlattılar

Temeli 2012’de atılan Ahi Evran Üniversitesi Camisi tamamlanamayınca bir kısmı 2015’de ibadete açılan caminin üst katının halıları için IBAN paylaşıp kampanya başlattılar.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Yardımların azalması nedeniyle yapımı sekteye uğrayan cami için 2019’da yerel basına konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, “cami yapımının hayırla devam ettiğini ve uzun bir süredir yeterli bir hayır gelmediği için yavaş ilerlediğini” belirterek, “Camimizin yapılması için Ankara’da 14, İstanbul’da ise 6 tane iş adamı gezdim ama maalesef bir destek alamadım.

 Burasının tamamlanması için Kırşehirlilerden destek bekliyoruz. 17 yıl da olsa devletten buraya bir yardım gelmez, hayırseverler ile tamamlanması gerek” ifadelerini kullandı.

Üst kattaki halıların tamamlanması için yardım kampanyası başlatılırken, Ahi Evran Üniversitesi Cami Yaşatma Derneği, kampanya için görsel hazırladı. “Hayra davet” ve “1 seccadelik yerim olsun” başlıkları ile hazırlanan yardım görselinde, “Bu hayra sen de ortak ol. 1 metrekare halı bedeli 250 lira” ifadeleri kullanıldı.

Görselde, yardımların yapılacağı bir hesap numarası da paylaşıldı. Görselin üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve idari personeline gönderildiği öğrenildi. Bu durum, “yardımda bulunmayanların fişlenebileceği” endişesine neden oldu.

Cumhuriyet

Etiketler Ahi Evran Üniversitesi Camisi Ahi Evran Üniversitesi iban kampanya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kate Winslet'a ilginç teklif: Çıplaklık içeren sahnelerde...
Uzaktan cennet gibi görünüyor ama... İşte dünyanın en tehlikeli 16 sahili ve denizi
Sedat Peker'in paylaşımlarına erişim engeli
Nadira Kadirova'nın ölümünde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Ölümcül ve korkunç... İşte dünyanın en tehlikeli hayvanları
Prof. Dr. Ceyhan'dan Erdoğan’a 3. doz cevabı: ''Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok''
Yüzde 1'in altına düştü... İşte ister sıfır, ister ''2. el''de bankaların otomobil kredi oranları
''Atatürk'e söylenenin 10'da 1'i Erdoğan'a söylense...''
Şarkıcı Bengü bebeğinin ismini açıkladı
Türkiye'nin yükselen gücü: Ülkeler bu silahları almak için sıraya girdi