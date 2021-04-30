İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını duyurdu. Ancak bu açıklama yapıldığından bu yana E-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemine girilemiyor.

İçişleri Bakanlığı, dün akşam itibariyle başlayan tam kapanma ile birlikte, işi gereği sokağa çıkma yasağı izni almak isteyen çalışanların e-Devlet üzerinden alınacak "muafiyet belgesi" alması gerektiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın başlamasına sadece satler kala aldığı bu kararla bir çalışanlar e-Devlet'e akın etti.

Bakanlığın Twitter hesabından dün akşam yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Ancak o an itibaren bir türlü e-Devlet'teki İçişleri Bakanlığı e-başvuru ekranı açılmadı.

Muafiyet belgesi almak isteyen çok sayıda kişi "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir…" uyarısıyla karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı aslında bu sorunun yaşanacağını öngörmüştü ve yayınladığı son duyuruda "Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak dikkat! Bu "manuel form", "bir defaya mahsus ve en fazla 3 gün için geçerli" olacak.

İŞTE BAKANLIĞI FORM ÖRNEKLERİ:

Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi

Görev Belgesi

BAKANLIK: "ENDİŞE ETMEYİN!"

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.