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İçkiye de zam geldi! İşte yeni fiyatlar

İçkiye de zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucu Başkanı Özgür Aybaş kişisel yaptığı paylaşımda, içkiye zam geldiğini iddia etti.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucu Başkanı Özgür Aybaş kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda içkiye zam geldiğini iddia etti. Aybaş paylaşımında “Zamlar hayırlı olsun” notunu düştü.

Etiketler içki alkol zam içkiye zam alkole zam
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