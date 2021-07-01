İçkiye de zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucu Başkanı Özgür Aybaş kişisel yaptığı paylaşımda, içkiye zam geldiğini iddia etti.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucu Başkanı Özgür Aybaş kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda içkiye zam geldiğini iddia etti. Aybaş paylaşımında “Zamlar hayırlı olsun” notunu düştü.
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