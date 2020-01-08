İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler ise şöyle:
İDO
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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