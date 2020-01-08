SON DAKİKA
SABİHA GÖKÇEN'DE SON DURUM! 21 SAAT SONRA İLK UÇAK KALKTI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Ocak 2020 09:11

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler ise şöyle: 


İDO

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

-09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

-10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 


BUDO

-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ido , sefer , sefer iptalleri , budo , iptal edilen seferler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM