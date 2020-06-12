İfade veren İlker Başbuğ: İdam kaldırılmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, hakkında açılan soruşturma kapsamında İfade vermek üzere bugün öğleden sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ifade verdi

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ ŞİKAYETÇİ OMUŞLARDI

AK Partili milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın ile eski AK Partili milletvekilleri, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlker Başbuğ hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da yaşayan İlker Başbuğ'un ifadesinin alınabilmesi için talimat yazdığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'a davet göndererek ifadeye çağırmıştı.

Adliyede Avukatı İlkay Sezer ile buluşan Başbuğ, Anayasal Suçlar Bürosu'nda SEGBİS sistemi ile ifade verdi.

BAŞBUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Başbuğ, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından adliye çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle aylarca evde kaldığını, ilk defa sokağa çıktığını söyleyen Başbuğ, "Bugün ilk defa sokağa çıktım aylar sonra. Nedeni de adliyede bugün ifade vermek için geldim" dedi.

İlker Başbuğ yaptığı yazılı açıklamada, "5 Ağustos 2013'te FETÖ mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Eğer o gün idam cezası kalkmamış olsaydı bugün aranızda hayatta olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.

Başbuğ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

28 Ağustos 2008'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladım. O gün yapılan Genelkurmay Başkanlığı Devir Teslim Töreni'nde yaptığım konuşmada şunu söyledim:

"Giderek güçlenen bazı cemaatler, ekonomiyi yönlendirmeye, sosyal ve politik yaşamı biçimlendirmeye ve dine bağlı bir yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar."

Bu konuşmadan kısa bir süre sonra, Enver Altaylı Fethullah Gülen'e yazdığı mektupta şunu söylüyordu:

"Yeni Gnkr. Bşk.'nın zat-ı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir"

30 Ağustos 2010 tarihinde emekli oldum. 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandım. 5 Ağustos 2013'te FETM mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Eğer o gün, Türkiye'de idam cezası kalkmamış olsaydı, bugün aranızda, hayatta olmayabilirdim. Yargıtay'ın kararı ve yeniden yargılanma neticesinde iddia edilen "Ergenekon Davası" tarihin çöplüğüne atıldı.

26 ay Silivri'de cezaevinde tutuldum, hürriyetim elimden alındı.

Genelkurmay Başkanlığı görevim süresince, cezaevinde bulunduğum ve cezaevinden çıktığım günden bugüne kadar, TSK'ya karşı yürütülen komplolar ile mücadele ettim. Bu mücadeleyi bir görev ve sorumluluk olarak kabul ediyorum.





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