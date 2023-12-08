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İkinci laz kızı vakası: Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma gözaltı

İkinci laz kızı vakası: Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma gözaltı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşadığı öğrenilen F.H. (43) isimli kadının, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya mecralarından müstehcen görüntüler yayma iddiasıyla şikayet edilen  F.H. isimli kadını, Ahlak Büro Amirliği tarafından gözatına alındı. Gözaltına alınan  F.H.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, F.H. isimli kadının müstehcen paylaşımlar yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kadının Gölcük'te yaşadığını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, F.H.'yi gözaltına aldı. F.H.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İLK GÖZALTI 'LAZ KIZI'NA YAPILDI

TikTok'ta canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren ve izleyenlerden bağış adı altında para toplayan 'laz kızı ' isimli kullanıcı gözaltına alınmış, ardında serbest bırakılmıştı. Kadının 5 aylık hamile olması ise sonradan ortaya çıkmıştı.

Etiketler sosyal medya tiktok müstehcen
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