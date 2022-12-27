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İlaç krizi ne zaman çözülecek? Eczacılar tarih verdi

İlaç krizi ne zaman çözülecek? Eczacılar tarih verdi
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç krizinin Ocak ayının sonuna kadar devam edebileceğini açıkladı.

İlaçta avro kurunun 10,76 olarak güncellendiğini anımsatan TEİS Genel Başkanı Saydan, "Bu güncellemeye rağmen ilaç yokluğu sorunu aynen devam ediyor. Avro kuru güncellemesinden önce yok olan ilaçlar hala bulunmuyor. Özellikle çocuk antibiyotikleri, ateş düşürücü şuruplar, mevsimsel grip şurupları, öksürük şuruplarında sorun artarak devam ediyor. Ecza depolarından nöbetçi eczanelere bile günlük 1 veya 2 kutu tevzi ilaç gönderiliyor." ifadesini kullandı.

"Ocak ayının sonuna kadar devam edecek"
İlacın stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Saydan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu soruna bir an evvel çare bulunması gerekiyor. Tahminimizce ilaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Tedbir alınmazsa 15-20 Ocak'tan önce iyileşme beklemiyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli, biz eczacılar ilaç yokluğundan sorumlu değiliz. Elimizden geldiği kadar fedakarlıkla vatandaşlarımızın ilaçlarını vermek için çabalıyoruz. Biz de vatandaşlarımızla birlikte aynı sıkıntıyı çekiyoruz."

Etiketler eczane ilaç nurten saydan
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