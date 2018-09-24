İmamların tepkisi çeken paylaşım !

Gaziantep'te bir vatandaş tarafından sosyal medyada yapılan paylaşıma imamlardan sert tepki geldi. Cami imamı Ahmet Tahiroğlu, 'Bu şahsın cenazesi bana getirilirse namazını kıldırmayacağım' dedi ve meslektaşlarından da bu çağrıya uymalarını istedi.

Gaziantep'te yaşayan Ahmet N. isimli vatandaş sosyal medya hesabından “110 bin cami, 110 bin imam'ın ülke ekonomisine günde 15 kilo süt veren inek kadar katkısı yoktur. Nasıl kalkınacağız?” şeklindeki paylaşımına imamlar sert tepki gösterdi.

“CENAZE NAMAZINI KILDIRMAM”

Paylaşıma tepki gösteren KÜSGET Sanayi Camisi İmamı Ahmet Tahiroğlu, “Bu şahsın cenazesi bana getirilirse namazını kıldırmayacağım” dedi ve meslektaşlarının da bu çağrısına uymalarını istedi.

“MESLEKTAŞLARIMA DA UYARIMDIR”

Tahiroğlu kendi sosyal medya hesabından, “Dikkat; bu paylaşımı yapan, bu şahsın cenazesi eğer bana getirilirse cenaze namazını kıldırmayacağım. Kamuoyuna duyurulur… Ayrıca meslektaşlarıma da uyarımdır…” paylaşımına çok sayıda imam ve vatandaş destek verdi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Sözcü'ye açıklamada bulunan KÜSGET Sanayi Camisi imamı ve aynı zamanda Fecir Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı olan Ahmet Tahiroğlu, paylaşımı yapan kişi hakkında savcılğa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Tahiroğlu “Yapılan bu paylaşım ve edepsizce sözler; halkın dini değerlerine, mabedlerinize ve saygın bir yere sahip imamlık müessesesine hakaret ve açıkça bir saldırıdır. Bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.