İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile biraraya geldi.

Muhalefet cephesinde son günler hayli hareketli geçiyor. CHP ve Zafer Partisi, İYİ Parti'ye iş birliği teklifi götürdü; CHP ret yanıtı alırken Zafer Partisi'nin teklifi henüz karşılık bulmadı. Bu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iddiaya göre bir de Muharrem İnce'ye destek istemeye gitti.

Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesindeki en büyük katkıyı sunan isimlerden biri olan İmamoğlu'nun İnce ile cuma günü İstanbul'da bir araya geldiği öne sürüldü. tv100'de gündeme gelen iddianın sahibi gazeteci Barış Yarkadaş, kahvaltı yaparken görüşmelerinin uzun sürdüğünü belirtti. Bu sürpriz görüşme zamanlaması açısından da dikkat çekti.

Cuma günkü görüşmeye gelindiğinde ise, Yarkadaş, İmamoğlu'nun İnce'den İstanbul için destek istediğini öne sürdü ve "Edindiğim bilgiye göre Muharrem İnce 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel beni ararsa konuşuruz, değerlendiririz' diyor" dedi.