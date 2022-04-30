İmamoğlu'ndan tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili Erdoğan'a soru: Neden 8 gün bekleyip...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK üyeliği nedeniyle tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili "İBB'nin bunun hesabını vermesi lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ERDOĞAN: İBB'NİN BUNUN HESABINI VERMESİ LAZIM

Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili olarak "İBB'nin bunun hesabını vermesi lazım" dedi.

"NEDEN 8 GÜN BEKLENİP, ŞOV YAPARAK YAKALAMA YAPILDIĞININ İZAHINI İSTEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medyadan yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler.

Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."