İnci Sözlük'ün sahibi Serkan İnci hakkında suç duyurusu

Komünist Kadınlar Kırıkkale’de boşandığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada cinayeti haklılaştırmaya çalışan paylaşımlarda bulunan Serkan İnci hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Komünist Kadınlar tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘KADIN CİNAYETLERİ TEŞVİK EDİLİYOR’

“Emine Bulut, dört yıl önce boşandığı eski eşi tarafından güpegündüz bıçaklanarak öldürüldü. On yaşındaki kızının gözleri önünde. ‘Ölmek istemiyorum’ diyen haykırışlarını hepimiz duyduk.

Emine Bulut, her gün en az bir kadının öldürüldüğü bu ülkede öldürülen ilk kadın değildi, son olmayacağı da ortada. On yıllardır kadın cinayetlerine seyirci kalanların, kadın cinayetlerinden mağduriyet çıkarmaya ya da katliamı meşrulaştırmaya çalışanların seslerini duyduk bugün. Kadın cinayetlerinin bir kez daha nasıl onaylatılmak istendiğini, nasıl teşvik edildiğini izledik. Cinayeti “gururu kırılan bir kocanın hak verilebilir tepkisi” olarak anlattılar. ‘Hukukun mağdur ettiği koca’nın can da alabileceğini, katliam da yapabileceğini savundular.

Ama biz bunları izlemekle yetinmeye hiç niyetli değiliz. Kadına yönelik nefret ve ayrımcılık söylemlerini utanmazca sürdüren, cinayeti haklılaştırmaya çalışan Serkan İnci adlı kadın düşmanı hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk.

Komünist Kadınlar, ne kadın düşmanı söylem verenlere karşı sessiz kalacak, ne de şimdiye kadar şiddete sessiz kalan kurumlara, sosyal medya ünlülerine, toplumun tepkisini çeken her olayda birdenbire yardımsever kesilen patronlara kanacaktır. Kadına yönelik baskı ve şiddeti besleyen bu düzene boyun eğmeyecek, insanca ve onurlu bir yaşam için bu sömürü düzenini alaşağı edeceğiz.”

İnci Sözlük kurucusundan Emine Bulut cinayeti hakkında skandal paylaşımlar

KİN VE DÜŞMANLIĞA TEŞVİK VE SUÇA AZMETTİRMEDEN SUÇ DUYURUSU

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, İnci Sözlük adlı internet sayfasının kurucusu ve sahibi Serkan İnci hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede İnci hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Teşvik, Kanunlara Uymamaya Teşvik Suçu, Suça azmettirme ve savcılıkça tespit edilecek diğer suçlardan soruşturma açılması istendi.

Suç duyurusu dilekçesinde İnci’nin Twitter hesabından Emine Bulut’a ilişkin olarak “Boşanmalardan dolayı babalara her türlü zulmü hak gören mahkemelerin nasıl bir bela yarattığını, aile babalarını nasıl insanlıktan çıkardığını görmeye çalışın. Bir insan her şeyini kaybettikten sonra, her şeyi yapmaya hazırdır. Can da alır, can da verir, katliam da yapar. Mevcut hukuksal altyapı, erkeklerin elini resmi olarak bağlıyor. Yıllarca ailesinin sorumluluğunu taşıyan, hayatını veren adamlar bir mahkeme kağıdı ile yok oluyor” ifadeleriyle cinayeti meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Acil olarak Twitter sayfasının engellenmesi ve kapatılması istenen Serkan İnci hakkında ayrıca soruşturma başlatılarak devamında dava açılması talep edildi.