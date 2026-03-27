İncirlik Üssü'nde alarm: Yine sirenler çaldı! MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri duyulması üzerine herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Adana İncirlik'te bulunan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yükselen siren sesleri paniğe neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımların takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

İlk değil

İncirlik'te 20 Mart tarihinde de sirenler çalmıştı. Bakanlık kaynakları, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirmişti.

Türk hava sahasına giren 3 füze imha edilmişti

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Türk hava sahasına giren 3 füze hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.

4 Mart 2026: İran'dan ateşlenen ilk balistik füze, Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye yöneldi. Füze, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca imha edildi. Mühimmatın parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü.

9 Mart 2026: Türkiye hava sahasına yönelen ikinci füze havada imha edildi. Mühimmat parçaları Gaziantep ve Diyarbakır'da boş arazilere düştü.

13 Mart 2026: İncirlik Üssü'nü hedef aldığı değerlendirilen üçüncü füze tespit edildi. Füze, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.