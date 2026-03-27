  1. Anasayfa
  2. Güncel
İncirlik Üssü'nde alarm: Yine sirenler çaldı! MSB'den açıklama geldi

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri duyulması üzerine herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Adana İncirlik'te bulunan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yükselen siren sesleri paniğe neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımların takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

İlk değil

İncirlik'te 20 Mart tarihinde de sirenler çalmıştı. Bakanlık kaynakları, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirmişti. 

Türk hava sahasına giren 3 füze imha edilmişti

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Türk hava sahasına giren 3 füze hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. 

4 Mart 2026: İran'dan ateşlenen ilk balistik füze, Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye yöneldi. Füze, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca imha edildi. Mühimmatın parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. 

9 Mart 2026: Türkiye hava sahasına yönelen ikinci füze havada imha edildi. Mühimmat parçaları Gaziantep ve Diyarbakır'da boş arazilere düştü.

13 Mart 2026: İncirlik Üssü'nü hedef aldığı değerlendirilen üçüncü füze tespit edildi. Füze, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. 

Etiketler incirlik hava üssü siren sesleri MSB milli savunma bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya onu konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı Sosyal medya onu konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! İki meslek grubu için toplu taşıma ücretsiz oldu! İki meslek grubu için toplu taşıma ücretsiz oldu!
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde gözaltına alındı! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Belediye çalışanı sevgilisiyle otelde gözaltına alındı! Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...'' Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...'' Arabeskin unutulmaz şarkıları öksüz kaldı... bir ünlü ismi daha kaybettik Arabeskin unutulmaz şarkıları öksüz kaldı... bir ünlü ismi daha kaybettik TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular! Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!