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İngiltere pahalı diye Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti

İngiltere pahalı diye Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti
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İngiltere'de hayat pahalılığından şikayetçi olan 24 yaşındaki bir genç, Türkiye'de 5 yıldızlı bir otelde yaşamanın daha ucuz olduğunu fark etti. Bavulunu toplayan genç Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti.

Türkiye'de 1 ay boyunca 5 yıldızlı otelde tatil yapmak İngiltere'de 1 aylık harcamadan daha ucuz dedi. Antalya'daki 5 yıldızlı otelde yaşamaya başladı...

Star Haber'den Çağrı Ulu'nun aktardığına göre, 24 yaşındaki İngiliz Joch Kerr, İngiltere Manchester'da yaşıyordu. Yaratıcı stratejist olarak uzaktan çalışan Kerr, Manchester'ın çok pahalı bir şehir olduğunu söyledi.

Kerr ardından Antalya'daki 5 yıldızlı otelleri inceledi. Bu otellerde her şey dahil bir tatil fiyatının, İngiltere'de 1 ay boyunca harcadığı paradan daha az olduğunu farketti. 24 yaşındaki İngiliz Antalya'daki 5 yıldızlı otele yerleşti.

"Kiram ve faturalarım Manchester'da tam 951 sterline yani 36 bin 949 liraya geliyor ancak buradaki 28 günlük 5 yıldızlı oteldeki tatil maliyetim 944 sterlin yani 36 bin 716 lira. Yani şu anda İngiltere'deki aylık giderlerimden 7 sterlin daha ucuz." diyen Kerr'in hedefiyse Türkiye'yi gezmek. 

Türkiye'de yaşamak istediğini de belirten Kerr, "Bu benim Türkiye'ye üçüncü gelişim. Daha önce Marmaris ve Side'ye gelmiştim. İlerleyen süreçte İstanbul, Kars ve Sivas'a gitmek istiyorum, kültürel bir gezi olarak." dedi.

 

Etiketler ingiliz turist otelde yaşamak türkiye 5 yıldızlı otel
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