İnsan annesine bunu yapar mı ?

Adana'da tartıştığı annesine kızarak yaşadıkları evi ateşe verdiği öne sürülen kişi kaçtı.



Merkez Sarıçam ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında oğlu E.Z. ile tartışan anne Zahide Z. yakınlarının yanına gitti.

Annesinin evden ayrılmasından sonra E.Z. evi ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayı duyarak eve gelen anne Zahide Z. "Gitmesem belki de beni de yakacaktı." diyerek gözyaşı döktü.

Fenalaşan kadına, ambulansta müdahale edildi

Annesinin de şikayetçi olduğu E.Z. aranıyor.