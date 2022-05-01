İnsanlar Neden İddaa Oynarlar?

Spor Toto Teşkilatı’nın resmi oyunu olan İddaa, yerli ve yabancı liglerde oynanan maçların; ilk yarıyı kazanan tarafını, maçı kazanan tarafı, skorunu ve toplam gol sayısının; 2 ve altında mı ya da 3 ve üstünde mi olduğunu tahmin etmek suretiyle oynanan bir oyundur.

Bu oyunu oynamak isteyen şans oyunu severlerin, kupon yatırma işlemini yapabilmeleri için 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Bir kuponda en fazla 20 maç seçimi yapılabilen bu oyunda, 1 kolonun fiyatı 1 TL ve minimum oyun oynama bedeli ise 3 TL’dir. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İddaa oynayabilir. 81 ilde yaklaşık 6.000 adet sabit bayiden veya bilyoner.com, misli.com, nesine.com, tuttur.com gibi elektronik bayilerden de İddaa oynayabilirsiniz. Çoğu kişi futbol maçları üzerine İddaa oynayabileceğini sansa da basketbol, tenis, voleybol ve motor sporları gibi birçok spor dalı için bu oyunu oynayabilirsiniz.

Emek harcamadan, spor bilgisini maddi kazanca dönüştürmek isteyen şans oyunu severler bu oyunu sadece maddi kazanç için değil aynı zamanda kazanma durumlarının verdiği belirsizlikten aldıkları haz için oynuyorlar. Tabii ki bu haz duygusunun yerini hırs duygusunun almasını tavsiye etmiyoruz. Çoğu kişi sadece kaybettiğinde hırs duygusunun ortaya çıktığını düşünür ama bilinenin aksine, insan psikolojisi kazandığı zaman da hırs duygusunu ortaya çıkarmaya elverişlidir. Kazandığınızda, bütün gün mesai harcayıp kazandığınız gelirden daha fazlasını kazanmış olmanız sizi aldatmamalıdır. Bu duygu size işinizden istifa etmeyi düşündürtebilir veya bu oyunu daha fazla oynamanızı düşündürtebilir. Bu düşüncelerin kaynağı az evvel bahsettiğimiz kazanmanın yarattığı hırs duygusudur. Hırsınıza yenik düşmeden; bu oyunu sadece keyif için oynadığınızı hatırlayarak, hayatınızı etkileyecek kararlar almaktan kaçının. Kaybettiğiniz zaman da, daha fazla oynayıp kaybımı karşılayacağım düşüncesi aklınıza gelebilir. Üzülerek söylüyorum ki, bu düşüncenin kaynağı da kaybetmenin zihninizde yarattığı hırs duygudur. Zihninizin bu türde bir düşünce yapısına girmemesi için kaybettiğinizde sizi üzecek miktarlarda oynamamanızı tavsiye ediyoruz.