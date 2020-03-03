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  3. 03 Mart 2020 17:29

İnternette skandal ürün!

Türkiye'nin önde gelen alışveriş sitelerinde yer alan ve üzerinde Nazi sembolü olan gamalı haç, kartal ve svastika bulunan sweatshirt’lerin satılması tepki çekti.

İnternette skandal ürün!
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Türkiye'nin en popüler online alışveriş sitesilerinde de satılıyor. Mağazalarımız bölümünde trendyol.com, n11.com, hepsiburada.com, çiçeksepeti.com, epttavm.com, gittigidiyor.com, 1v1y.com gibi popüler internet alışveriş sitelerinde yer alan bir ürün büyük tepki çekti.

Çocuklar için üzerinde Nazi sembolü olan ‘gamalı haç’, ‘kartal’ ve ‘svastika’ bulunan sweatshirt ilk olarak Ekşi Sözlük’te açılan başlıkla ortaya çıktı. Bir giyim firmasının sattığı tişört n11.com, hepsiburada.com, çiçeksepeti.com, epttavm.com, gittigidiyor.com, 1v1y.com gibi popüler internet alışveriş sitelerinden de kaldırıldı.

Ürünün asıl satan marka da kendi internet sitesi üzerinden bu ürünü kaldırdı.

Trendyol’dan ise konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık. Müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz” denildi. 

 
 

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