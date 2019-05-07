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  3. 07 Mayıs 2019 19:59

İntihar girişimini böyle engelledi

İntihar etmek isteyen şahsa polis memurları “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” dedi, bir süre sonra şahıs intihardan vazgeçerek polis merkezine götürüldü.

İntihar girişimini böyle engelledi
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Sivas’ta eşi tarafından terk edilen bir şahıs intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen tepeye çıktı. Eşini telefonla arayan kişi olumsuz yanıt alınca atlamaya kalktı. Polis memurları şahsı vazgeçirmek için uzun süre dil döktü.

Bir polis memurunun “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” sözü herkesi düşündürdü. İntihar etmek isten şahıs hem bu sözün hem de eşi ile polis merkezinde görüştürüleceği yönündeki açıklamanın ardından atlamaktan vazgeçti. Şahsın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. 

İHA

intihar , çiçek
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