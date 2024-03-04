  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İplik yüklü kamyon park halindeki araçların üzerine devrildi!

İplik yüklü kamyon park halindeki araçların üzerine devrildi!

İplik yüklü kamyon park halindeki araçların üzerine devrildi!
Güncelleme:

Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesiyle 4 araçta sorun oluştu.

Aydın G. yönetimindeki 34 GN ... plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi

Etiketler iplik kamyon iplik yüklü kamyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam Bankalardan otomatik ödeme talimatlarına dev zam İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek'' İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Dolar ve altından yeni bir rekor daha Dolar ve altından yeni bir rekor daha Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Enflasyon sonrası memur ve emeklinin zammı belli oldu Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Akaryakıt fiyatlarını vuracak bir karar daha Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Marmara Denizi'nde çifte kabus: Deniz turuncuya büründü; denizanaları istila etti Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahipleri dikkat: Depoları doldurun, bu gece zam var!