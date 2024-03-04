İplik yüklü kamyon park halindeki araçların üzerine devrildi!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesiyle 4 araçta sorun oluştu.
Aydın G. yönetimindeki 34 GN ... plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.
Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.
Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol