  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. 

DHA

Etiketler ırak msb milli savunma bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef All Star'da korku dolu anlar! Stüdyo bir anda karıştı
AK Parti ve MHP'den TBMM'deki kira artışı tedbirleri önergesine ret
Şeyma Subaşı evlenir de Acun evlenemez mi ? Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor
Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı
Cinsel hayatı bitiren 5 hata açıklandı
Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı
Enflasyon sonrası Temmuz 2023 kira zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin seyyanen zammı ve maaş zam oranı sızdı
Haziran 2023 enflasyonu açıklandı