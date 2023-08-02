Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
DHA
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