Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

DHA