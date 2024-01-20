Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek” denildi.
DHA
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