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Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek” denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı tsk ırak terörist pkk
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