Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek” denildi.

DHA