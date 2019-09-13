İş ve Ticaret Mahkemeleri arşivinde yangın !

Ankara İş ve Ticaret Mahkemeleri'nin arşiv bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina tahliye edildi.

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken zarar gören dosyalarla ilgili araştırma başlatıldı.

Çukurambar'daki iş ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu adliye ek binasının arşiv bölümünde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Eksi ikinci katta bulunan ve dava dosyalarının arşivlerinin tutulduğu bölümde çıkan dumanlar diğer katları da sardı.

Bina boşaltılırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturmada hangi dosyalarının zarar gördüğü araştırılıyor.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangının kesin sebebi soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.