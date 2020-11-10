IŞİD'in Türkiye sorumlusunun 22 yıl hapsi istendi

Sakarya'da IŞİD'in sözde 'üst düzey yöneticisi' olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bayancuk'un avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Haşim Özaydın, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 6 Temmuz 2017'deki bozma ilamını okudu.

Bozma ilamında, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hüküm kurulan Bayancuk'un örgüt üyelerine talimat verme, inisiyatif kullanma gibi yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, sanık hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan hüküm verilmesi gerektiği anlatıldı.

Bayancuk'un avukatı, bozma ilamına direnilerek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, örgüt üyelerine talimat verme, insiyatif kullanma gibi yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılan sanık Halis Bayancuk'un 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın UYAP'tan bir örneğinin istenmesi ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.





