İslam Memiş altın tahminini açıkladı

"Piyasaların bir bileni" olarak anılan ünlü analist İslam Memiş, TCMB'nin faiz karar haftasında altın fiyatları için tahminini açıkladı.

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği politika faizi kararını beklerken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesindeki seyri devam ediyor.

Dolar, Euro ve altından peş peşe rekorlar gelirken vatandaşın gözü "güvenli liman" olarak bilinen altında.

"Piyasaların bir bileni" olarak adlandırılan para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı.

Kapalıçarşı'nın nabzını tutan İslam Memiş, ABD enflasyon verilerinin ons altını yukarı çektiğini belirtirken daha önce de uyarıda bulunduğu 1960 dolar direncinin kırılamadığını ve ons altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanabileceğini duyurdu.

Memiş altını düşeceği ve yükseleceği tarihleri şöyle açıkladı:

Gram ve çeyrek tarafında yaşanan yükselişlerin döviz kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle XAU/USD paritesinde 1960 dolar seviyesinin altında bir tıkanıklık görülüyor ve hafta kapanmadan, cuma gününe kadar ben ons fiyatlarının 1928 doların altına düşeceğini tahmin ediyorum.

Buradaki düşüşün gram altına yansıyıp yansımayacağı ise net değil çünkü perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına piyasalar geçen ay olduğu gibi sürpriz bir tepki verirse dövizde yeniden hızlı bir yükseliş ve bu yükselişin beraberinde türk lirası karşısında değerlenen bir altın görebiliriz.

Ancak ons tarafında yaşanan düşüşün son düzeltme olduğunu belirtmekte fayda var. Altın bu tarihten sonra yoluna hızlı yükselişlerle devam edecektir. Yıl sonuna kadar 2350 dolarlık beklentim güncelliğini koruyor.

Gram tarafında da 2000 liranın aşılacağını söylemek mümkün. Fed'in faiz kararı, açıklanan enflasyon verileri sonrası bir sürpriz olmazsa hareketsiz kalmak yönünde olacaktır. Toplantı sonunda şahin tonda açıklamalar gelse bile arka arkaya 2 toplantıdan da faiz kararının çıkmaması piyasalarda güçlü bir etki yaratacak ve dolar endeksinde geri çekilme, emtia fiyatlarında ise ciddi bir yükselişin başlayacağını görebiliriz.

Altının ağustos ayı itibariyle yükselmesini bekliyorum. Bu yüzden ons altında 2000 doların altından alım yapmak için yılın son fırsat günlerini yaşıyoruz.