İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: ''Artık bedava!''

Para ve değerli metaller uzmanı ünlü analist İslam Memiş, gram altında 1400 liranın görülmesinin sürpriz olmayacağını belirterek, kendi beklentisini de açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altında yaşanan tırmanış sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Gram altın sahiplerine seslenen Memiş, şunları söyledi:

Emtialar ons tarafında artık gerilemez” diyenler yanılabilir. Tekrar ediyorum Haziran’dayız! 1.350-1400 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Kısa vade için 1.350 liranın altına sarkabilir ve bedava derim. Yıl içerisinde 1.450-1.550 lira aralığındaki trend değişmedi. Yıllık öngörüm gerçekleşti. Bu yıl için öngörüm 1.450 devamında 1.550 liraydı. 13 Mayıs’ta bin 516 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü.