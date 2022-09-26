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İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar! Bir anda kaçmaya başladı

İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar! Bir anda kaçmaya başladı

İstanbul Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından X-Ray cihazının ötmesiyle bir anda koşmaya başlayan kişi, polis ve güvenlik görevlilerini alarma geçirdi. Kovalamaca sonucu yakalanan kişi panik olduğu için kaçtığını söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinden girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada sinyal verdi. Bunun üzerine bir anda koşarak adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 dakikalık takibin ardından adliyenin önünde yakalanan kişi gözaltına alındı.  
PANİK OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı. Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söylediği ve adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, karakoldan serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler istanbul adliyesi
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