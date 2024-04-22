  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul, Ankara ve İzmir'e 23 Nisan müjdesi: Ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir'e 23 Nisan müjdesi: Ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir'e 23 Nisan müjdesi: Ücretsiz olacak
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan'da bakanlığa bağlı Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler istanbul ankara izmir 23 nisan toplu ulaşım metro başkentray izban ücretsiz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine bir navigasyon faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yine bir navigasyon faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü Prof. Dr. Naci Görür 4 yeri işaret ederek uyardı Prof. Dr. Naci Görür 4 yeri işaret ederek uyardı Müge Anlı'da şok iddia: ''Oğlum üvey annesiyle kaçtı, çocukları olsa torunum olacak'' Müge Anlı'da şok iddia: ''Oğlum üvey annesiyle kaçtı, çocukları olsa torunum olacak'' Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatan'' Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatan'' Herkes gitti bir o kaldı: İşte Türkiye'nin en yalnız insanı Herkes gitti bir o kaldı: İşte Türkiye'nin en yalnız insanı Son 20 yılda boşanan çift sayısında rekor artış Son 20 yılda boşanan çift sayısında rekor artış