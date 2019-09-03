İstanbul Barosu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretine gelen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve 9 yöneticiyi Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.

Hiçbir yöneticinin, ‘Ben haklıyım’ diye cevap vermemesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Nerede yanlış yapıyorum diye sorgulamalı. Ben, hep söylüyorum yönetici arkadaşlara, ‘Her noktasında ‘Ben haklıyım’ demek dayanılır bir kibir değil. Bu kibirden vazgeçin’ diyorum. Ben de yapıyorsam, bana da söyleyin” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve baro yönetiminden 9 avukat, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

Baro heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, her görüşmenin bir motivasyon kapısı olduğunu vurguladı.

Eşitlik, adalet gibi duyguların nefes almak gibi olduğunu belirten İmamoğlu, “Varlığın sebebi gibi. Onun için bazı mesleklerin ağır mesuliyeti var. Sizin de öyle bir mesleğinizi var. Bireylerin farklı mesleği olabilir. Kimisi avukat, kimisi yargıçtır, kimisi savcıdır veya başka kurulların üyesidir ama insan oradan adalet umuyor. Toplum, bu yönüyle baktığınızda, araştırmalara bakıyorum, çok ciddi boyutlarda şikayet ediyor yüzde 65-70’lerde” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BÖYLE BİR SORUNU VAR”

Hiçbir yöneticinin, ‘Ben haklıyım’ diye cevap vermemesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Nerede yanlış yapıyorum diye sorgulamalı. Ben, hep söylüyorum yönetici arkadaşlara, ‘Her noktasında ‘Ben haklıyım’ demek dayanılır bir kibir değil. Bu kibirden vazgeçin’ diyorum. Ben de yapıyorsam, bana da söyleyin. Bazen en haklı olduğunu düşündüğünüz bireysel bir mevzuda bile, alıp karşınıza insanı konuşuyorsunuz. Toplumsal bir iş bu, kamusal bir iş. Dolayısıyla ‘Acaba’ deyip dinlemek lazım. Türkiye’nin ne yazık ki böyle bir sorunu var. Umarım düzelir, sizler katkı sunacaksınız. Başka kurular katkı sunacak, bizler katkı sunacağız” diye konuştu.

“MÜCADELE DE BİR DENEYİM…”

Baro Başkanı Durakoğlu da “Bu ortam, bizim için bir mücadele alanı oldu Başkanım. Derdimizi anlatamıyoruz. Bir şey yapamayınca, karşınızdaki insanın hukuk inancı yok, siz hukukla uğraşıyorsunuz, siz hukuku getirmeye çalışıyorsunuz, bu böyle müzakereyle gerçekleşecek bir şeyden çıkıyor. Bu nedenle bir mücadele alanı oldu” sözleriyle İmamoğlu’na katkı sundu.

“Mücadele de bir deneyim aslında” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Deneyim derken, onu söylemeye çalışıyoruz. Bazen bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Bunlar bir deneyim, yaşamak lazım. Yaşayarak deneyimliyor, mücadele ediyoruz. Yeter ki insanların canını çok yakmasın, bedelleri ağır olmasın, canlara bir şey olmasın. Bazen ne yazık ki bunları da yaşıyoruz. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk ve terörle de uğraşıyoruz vesaire. Bütünüyle bunların hafiflediği bir ortamı elde etmek için mücadele etmek gerekiyor. Sizler de bunu yapıyorsunuz zaten.”