İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı !

İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

Marmara'nın batısı dışında yurt genelinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışlı sistemle 8 ila 12 derece azalacak.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği, hava sıcaklıklarının yarın yurdun iç ve batı, cuma günü ise doğu bölgelerinde 8 ila 12 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu gece Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışlar, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Denizli ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana'da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Rüzgar yarın Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Yağışlı sistemin 30 Mart Cuma günü doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle yarın yurdun iç ve batı, cuma günü ise doğu bölgelerinde 8 ila 12 derece azalacak.

Sıcaklıkların, cuma günü batı bölgelerde hafta sonu ise ülke genelinde tekrar artması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

5 İL İÇİN DAHA UYARI GELDİ

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yağışların metrekareye 21-50 kilogram şeklinde düşeceği ifade edilen açıklamada, Kayseri'nin Develi, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde ise yağışların metrekareye 51-75 kilogram şeklinde olacağı kaydedildi.

Kuvvetli ve çok kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.