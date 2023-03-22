İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan canlı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru görenleri şaşkına çevirdi

Su samurunu görüntülemek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

SU SAMURU GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Mega kent İstanbul'un kıyı kesiminde gezen vatandaşlar, Boğaz'da hiç de alışık olmadık bir manzarayla karşılaştı. Denizde batıp çıkan canlının ne olduğunu önce anlamayan vatandaşlar, su samuru olduğunun farkına varınca şaşkına döndü.

"BUNUN BURADA NE İŞİ VAR?"

Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, su samurunu görüntüledi. Bir görünüp bir kaybolan su samurunu çeken vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.