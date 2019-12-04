İstanbul Büyükşehir'in 4 arazisini İGDAŞ satın aldı

İBB’nin bir önceki dönem satışı kararı aldığı İstanbul’un 5 ayrı noktasındaki araziler için ihaleye çıkıldı. 4 araziyi İBB iştiraki İGDAŞ 425 milyon TL’ye satın aldı. Şile Kumbaba’daki park olarak kullanılan parsele teklif veren çıkmadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Encümeni, İBB mülkiyetinde bulunan İstanbul'un 4 ayrı ilçesindeki 5 arazinin satışı için ihale gerçekleştirdi. AKP döneminde alınan satış kararı doğrultusunda İBB Saraçhane binasındaki gerçekleştirilen ihalede, Şile Kumbaba'daki araziye teklif veren olmadığı için arazi satılmadı. Diğer 4 arazinin hepsine İBB iştiraki İGDAŞ ayrı ayrı teklif verdi. Tekliflerin açılmasının ardından açık arttırmaya geçildi. İGDAŞ 4 araziye de tahmini bedelin üstünde teklifler verdi.

Yapılan açık arttırmada, Fatih Fatma Sultan Mahallesi'ndeki arazi 182 milyon 850 bin TL, Pendik Kurtköy'deki arazi 180 milyon 910 bin TL, Pendik Şeyhli'deki arazi 31 milyon TL, Arnavutköy'deki arazi ise 30 milyon 600 bin TL bedelle İGDAŞ'a satıldı. Satışlardan İBB'nin kasasına toplam 425 milyon 360 bin TL girecek.

İMAR DURUMLARI

Alıcı çıkmayan Şile Kumbaba Mahallesi'ndeki 18 bin 996 metrekarelik parselin imar durumu planlarda “dinlenme ve rekreasyon alanı” olarak işaretlenmiş durumda. Satışı gerçekleştiren diğer parsellerin imar durumu ve büyüklükleri şöyle:

Arnavutköy'deki bin 330 metrekarelik parsel “yönetim merkezi alanı” imarına sahip ve boş durumda.

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde 11 bin 909 metrekare büyüklüğündeki arazinin imarı “idari tesis alanı” Parsel üzerinde 2 adet boş ve atıl durumda bir ve iki katlı yapı bulunuyor.

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde 31 bin 460 metrekarelik parselin imarı “sosyal kültürel tesis alanı” olarak belirlenmiş. Parsel boş durumda.

Fatih Fatma Sultan Mahallesi'ndeki 6 bin 842 metrekarelik ve 2 bin 482 metrekarelik 2 ayrı parselin imar durumu da “sosyal kültürel tesis alanı.”