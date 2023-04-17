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İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor

İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
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İstanbul Finans Merkezi Projesinde sona gelindi. Dev projenin bankalar etabı bugün açılıyor. Türkiye'de finansın kalbinin yatırım değeri 65 milyar liraya ulaşan bu merkezde atması bekleniyor.

İstanbul Finans Merkezi bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.

Dev projenin bankalar etabı açılacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

 İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da hizmete giriyor

'Akıllı şehir' modeliyle planlandı, son teknoloji 21 ofis binası kuruldu

Akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor.

Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı.

Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak.

2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.

Merkez Bankası İstanbul'a taşınacak

İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu da yer alacak. Merkez Bankası da projenin sonraki etabında İstanbul'a taşınacak.

Bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor.   

 

Etiketler İstanbul Finans Merkezi ifm istanbul ataşehir açılış
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