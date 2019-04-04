AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Milyonları ilgilendiren 4 yasa Meclis'e geliyor!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Yargıtay'dan milyonlarca çalışan için emsal karar !
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Türkiye'nin tek komünist başkanına mazbatası verilmedi
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
Seçimlerin en ilginç olayı: CHP, itiraz etti AKP’nin oyu arttı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Nisan 2019 15:32

İstanbul havadan denetleniyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücüleri özel bir yazılımla havadan denetlendi.

İstanbul havadan denetleniyor
A+ A-

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarını havadan denetledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak projeyle İstanbul'da bulunan hafriyat kamyonları özel bir yazılımla denetleniyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, hatalı sollama yapmak gibi kural ihlallerinin önlenmesi ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının belirlenmesi amacıyla Şile yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetime Jandarmaya ait S-70 Sikorsky helikopteri de destek verdi. Trafikte kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek kara yolunda denetim yapan ekiplere bildirildi.

HAFRİYAT KAMYONLARI DA DENETLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak projeyle İstanbul'da bulunan hafriyat kamyonları özel bir yazılımla denetleniyor. Tablete yüklenen yazılım sayesinde hafriyat kamyonlarına ait bilgiler, güzergah bilgileri daha önce takip ettiği güzergahların geriye dönük iz kayıtları görülerek yasaklanan bölgelere yapılan döküm yapan hafriyat kamyonları anında belirleniyor.

Trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

DHA

istanbul , denetleme , trafik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM